За время пандемии Роналду заработал в Instagram 2,1 млн евро

4 июня, 2020, 12:15

Португальский футболист Криштиану Роналду получил во время пандемии коронавируса от Instagram за рекламные посты 2,1 млн евро

Об этом сообщает Daily Mail .

За период с 12 марта по 14 мая более 1 млн евро в Instagram заработали три спортсмена - Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

Каждый из них в течение двух месяцев опубликовал по четыре рекламных посты. Роналду, имеющий 219 млн подписчиков, это принесло 2,1 млн евро, аргентинцу (151 млн читателей) - 1,45 млн евро, а Неймару (138 млн поклонников) - 1,33 млн евро. Один рекламный пост в среднем приносил португальцу 526 тыс. евро, аргентинцу - 363 тыс евро, а бразильцу - 333 тыс евро.

На четвертом месте расположился баскетболист Шакил О'Нил, который заработал 653 тыс. евро. Также в топ-10 вошли английский футболист Дэвид Бекхэм (453 тыс. евро), индийский игрок в крикет Вирата Кохль (424 тыс. евро), шведский футболист Златан Ибрагимович (206 тыс. евро), американский баскетболист Дуэйн Уэйд (128 тыс. евро ), бразильский футболист Дани Алвес (120 тыс. евро) и британский боксер Энтони Джошуа (109 тыс. евро).

Напомним, в января 2020 года Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 200 млн подписчиков в Instagram .

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