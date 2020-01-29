Первый в мире человек набрал 200 млн подписчиков в Instagram
29 января, 2020, 10:14
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 млн подписчиков в Instagram
Об этом свидетельствует статистика на странице Роналду в Insagram .
Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым достиг отметки в 200 млн подписчиков.
В тройку лидеров также входят американская поп-певица Ариана Гранде, в которой 173 млн фолловеров и американский актер Дуэйн Джонсон со 170 млн поклонников.
- В января 2019 года Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, который преодолел историческую отметку в 150 млн подписчиков в Instagram.
- 24 июля прошлого года, стало известно, что Роналду зарабатывает в Instagram больше всех спортсменов мира .
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