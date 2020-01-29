Первый в мире человек набрал 200 млн подписчиков в Instagram

29 января, 2020, 10:14

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 млн подписчиков в Instagram

Об этом свидетельствует статистика на странице Роналду в Insagram .

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым достиг отметки в 200 млн подписчиков.

В тройку лидеров также входят американская поп-певица Ариана Гранде, в которой 173 млн фолловеров и американский актер Дуэйн Джонсон со 170 млн поклонников.