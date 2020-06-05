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Espreso.tvОбществоРаздавать деньги гражданам просто так: в Минфине объяснили, есть ли это в требованиях МВФ

Раздавать деньги гражданам просто так: в Минфине объяснили, есть ли это в требованиях МВФ


фото: reuters
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом

Об этом он сообщил в эфире "Право на власть" передает ЭП.

"Реформа налоговой системы (заложена в меморандуме, - ред.) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в четверг вечером.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка. При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать любые предприятия.

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