Раздавать деньги гражданам просто так: в Минфине объяснили, есть ли это в требованиях МВФ

5 июня, 2020, 10:57

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом

Об этом он сообщил в эфире "Право на власть" передает ЭП.

"Реформа налоговой системы (заложена в меморандуме, - ред.) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в четверг вечером.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка. При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать любые предприятия.

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Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести в Украине минимальный базовый доход на период действия карантина.

Испанский власти намерены как можно быстрее ввести безусловный базовый доход, чтобы помочь гражданам страны бороться с последствиями пандемии коронавируса.