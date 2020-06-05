Раздавать деньги гражданам просто так: в Минфине объяснили, есть ли это в требованиях МВФ
Об этом он сообщил в эфире "Право на власть" передает ЭП.
"Реформа налоговой системы (заложена в меморандуме, - ред.) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в четверг вечером.
Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка. При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать любые предприятия.
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Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести в Украине минимальный базовый доход на период действия карантина.
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Испанский власти намерены как можно быстрее ввести безусловный базовый доход, чтобы помочь гражданам страны бороться с последствиями пандемии коронавируса.
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