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Espreso.tvОбществоИспания собирается ввести базовый доход для борьбы с коронакризисом

Испания собирается ввести базовый доход для борьбы с коронакризисом


фото: reuters
Испанские власти собирается как можно быстрее ввести безусловный базовый доход, чтобы помочь гражданам страны бороться с последствиями пандемии коронавируса

Об этом заявила министр экономики Испании Надежда Кальвино, пишет Bloomberg .

По ее словам, проект координирует министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива. Он планирует внедрить базовый доход "с основным акцентом на оказание помощи семьям".

Кальвино добавила, что власти хотят, чтобы базовый доход стал инструментом, "который останется навсегда, который станет структурным инструментом, постоянным инструментом".

Отметим, в настоящее время Испания занимает первое место по количеству больных коронавирусом в Европе. В этой стране выявлено более 135 тыс. инфицированных. Более 13 тыс. человек умерли.

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