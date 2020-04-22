Экс-министр экономики предлагает на время карантина раздавать деньги украинцам просто так

22 апреля, 2020, 16:38

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести в Украине минимальный базовый доход на период действия карантина

Такое предложение экс-министр высказал в своей заметке на фейсбуке, реагируя на решение правительства о продлении в Украине карантина.

"В любом случае, нужно предоставить финансовую поддержку тем людям, которые продолжают экономически страдать от карантина. Я предлагаю ввести минимальный базовый доход. Например, в половину средней зарплаты (5000 грн). Только на время карантина. Для всех. И пенсионеров, и тех, кто потерял работу или бизнес", - отметил он.

В то же время, по его мнению, следует перейти от общего карантина к "таргетируемому".

"Идея похожа на принцип таргетирования инфляции (что, кстати, хорошо сработало в Украине в последние годы и снизило уровень роста цен с 40% до 2-3%). При таргетировании инфляции мы не занимаемся ценой на каждый товар и услугу. Нет, мы позволяем каким-то ценам расти, а другим падать. Главное, чтобы в среднем стоимость типовых расходов украинцев росла медленно. Так же и с каратнином. Нам нужно таргетировать уровень заболевания в Украине. Главная цель чтобы вероятность заражения каждого нового человека была низкая, скажем 2-3%. И все ограничения государства должны быть разработаны таким образом, чтобы контролировать эту возможность. В тех регионах, где уровень заболеваний низкий, можно ослаблять карантин. В тех, где большой, нужно делать его более жестким", - пояснил Милованов.

Также он считает, что для применения политики таргетирования вероятности заражения, необходимо ввести систему массового тестирования.

"Эти три вещи должны внедрить, чтобы не убить экономику и будущее Украины:

1. Базовый доход на период кризиса.

2. Массовые тестирования.

3.Политика таргетирования вероятности заражения ", - резюмировал экс-министр экономики.

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Напомним, испанские власти намерены как можно быстрее ввести безусловный базовый доход, чтобы помочь гражданам страны бороться с последствиями пандемии коронавируса.