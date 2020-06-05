"Волновался бы, если бы меня поддерживал "Голос", - Степанов о сборе подписей за его отставку
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Некоторые представители именно этой политической силы, партии "Голос", методично, в течение трех-четырех лет, по моему мнению, просто убивали украинскую медицину своими действиями. Некоторые представители это поддерживали. Сейчас я для них достаточно неудобный министр, который на 100% это прекращает. Я думаю, что никто не будет скрывать то, что творилось в Минздраве ", - сказал Степанов.
По словам министра, он был бы обеспокоен, если бы представители партии поддерживали его курс.
"Я скажу вам откровенно, я больше волновался бы, если бы они меня начали поддерживать. Тогда я точно знал, что делаю что-то не так", - добавил он
Степанов также отметил, что скандал с закупкой медицинских защитных костюмов является манипуляцией.
"У нас есть различные костюмы: есть костюмы рабочий, защитный - они с разным уровнем защиты. Понятно, что если есть разные костюмы, то это разная продукция, имеет разную цену. Поэтому, кроме манипуляций и спекуляций, в заявлении этой политической силы больше нечего комментировать ", - убежден министр.
- Народные депутаты фракции "Голос" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанов.