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Espreso.tvОбществоВ Раде собирают подписи за отставку Степанова с должности главы Минздрава

В Раде собирают подписи за отставку Степанова с должности главы Минздрава

Народные депутаты фракции "Голос" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам нардепа Ольги Стефанишиной, сегодня "прямо под носом возвращаются все коррупционные факторы, схемы и схемщики".

"У нас есть постановление об увольнении господина Степанова, и я всех призываю его подписывать. Это наше с вами здоровье и жизнь", - сказала она.

Депутат объяснила, почему идет сбор подписей.

"Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения времен Богатыревой. Сегодня проходит конкурс на должность главы ключевой институции в системе здравоохранения. Национальная служба здоровья была создана два года назад, чтобы министр не имел единоличного контроля над государственным бюджетом. сегодня - это 100 млрд грн. Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 млрд государственных средств. Это наши с вами налоги! Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 млрд гривень, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут прямо в песок", - подчеркнула нардеп.

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