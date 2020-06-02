В Раде собирают подписи за отставку Степанова с должности главы Минздрава

2 июня, 2020, 15:24

Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам нардепа Ольги Стефанишиной, сегодня "прямо под носом возвращаются все коррупционные факторы, схемы и схемщики".

"У нас есть постановление об увольнении господина Степанова, и я всех призываю его подписывать. Это наше с вами здоровье и жизнь", - сказала она.

Депутат объяснила, почему идет сбор подписей.

"Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения времен Богатыревой. Сегодня проходит конкурс на должность главы ключевой институции в системе здравоохранения. Национальная служба здоровья была создана два года назад, чтобы министр не имел единоличного контроля над государственным бюджетом. сегодня - это 100 млрд грн. Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 млрд государственных средств. Это наши с вами налоги! Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 млрд гривень, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут прямо в песок", - подчеркнула нардеп.