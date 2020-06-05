"Европейская солидарность" поддерживает Кличко на выборах мэра Киева, - Геращенко

5 июня, 2020, 16:57

Партия "Европейская Солидарность" заявила о готовности выдвинуть Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева от своего имени

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", которую озвучила нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

"Приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников", - отметила Геращенко .

Политик отметила, что Киев должен быть зеленым только от парков и скверов, а не от политического цвета дилетантства и некомпетентности.

Она отметила, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что "Европейская Солидарность" лидирует среди политических партий в предпочтениях киевлян, а Виталий Кличко - среди претендентов на должность Киевского городского головы.

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть Вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила нардеп Ирина Геращенко

Напомним, 30 мая Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева

26 мая стало известно, что Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы.

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