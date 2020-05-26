Если бы выборы мэра Киева состоялись в мае, победил бы Кличко - опрос
Об этом говорится в опросе, проведенном Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".
Исследование было проведено методом телефонного опроса с 8 по 20 мая. Опрошено 4 тыс. совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет +/- 1,9%.
На втором месте среди кандидатов на должность мэра Киева оказался предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский - 8,8%.
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Ему на пятки наступает кандидат от партии "Голос" - шоумен и телеведущий Сергей Притула с 8%.
За экс-мера Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") готовы отдать голоса 7,8% опрошенных.
Дмитрий Гордон набрал бы также 7,8%.
За экс-главу КГГА времен Януковича Александра Попова, который пойдет на выборы от "ОПЗЖ" проголосовали бы 5,3%.
Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко получил бы 5,2% голосов, среди тех, кто определился.
Бывший нардеп Борислав Береза имеет рейтинг 3,3%. Кандидат от "Свободы" Андрей Ильенко - 3,2%.
Рейтинг возможного кандидата от "Слуги народа" Александра Ткаченко - 1,3%.
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7,6% опрошенных готовы поддержать другого кандидата.
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