Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева

30 мая, 2020, 07:13

Мэр Киева Владимир Кличко заявил о намерении вновь баллотироваться в мэры столицы

Об этом Кличко сообщил в эфире радио НВ .

По словам Кличко, он будет баллотироваться на второй срок главы столицы, а его партия УДАР может пройти ребрендинг перед местными выборами 2020 года. Официальное заявление об этом он сделает, когда стартует избирательная кампания.

Относительно своих преимуществ перед другими кандидатами Кличко подчеркнул, что есть о чем отчитываться перед избирателями.

"Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций", - сказал Кличко.

Он добавил, что партия в ближайшее время заявит, в каком формате будет участвовать в местных выборах.

"Я не могу сказать, ребрендинг точно будет. Я только не исключаю такую возможность. Я, наверное, сказал немного больше, чем нужно было", - отметил Кличко.

Напомним, 26 мая стало известно, что Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы.

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