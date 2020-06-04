 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире зафиксувано более 6,5 миллиона случаев коронавируса

В мире зафиксувано более 6,5 миллиона случаев коронавируса


фото: reuters
По состоянию на утро 4 июня в мире в целом подтверждено более 6,5 млн случаев коронавируса, включая 388 тысяч летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,1 миллиона человек

 

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

В четверг утром общее количество подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6586 149. Из них 388 041 - летальные. А число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3171032.

Читайте также: Россия и Восточная Европа становятся новыми центрами коронавируса, - ВОЗ

В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (1901031), Бразилия (584 562) и Российская Федерация (441108).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

4 июня, 2020 четверг

3 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать