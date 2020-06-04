В мире зафиксувано более 6,5 миллиона случаев коронавируса
4 июня, 2020, 14:39
По состоянию на утро 4 июня в мире в целом подтверждено более 6,5 млн случаев коронавируса, включая 388 тысяч летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,1 миллиона человек
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
В четверг утром общее количество подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6586 149. Из них 388 041 - летальные. А число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3171032.
Читайте также: Россия и Восточная Европа становятся новыми центрами коронавируса, - ВОЗ
В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (1901031), Бразилия (584 562) и Российская Федерация (441108).
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine