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Espreso.tvОбществоВ Бразилии - наибольшее количество погибших от коронавируса с начала эпидемии в сутки

В Бразилии - наибольшее количество погибших от коронавируса с начала эпидемии в сутки

В Бразилии за последние сутки умерли 1349 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной смертности в стране с начала эпидемии

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки коронавирус диагностировали у 28 633 человек.

Всего в Бразилии обнаружено 584 016 случаев заражения и 32 548 смертей.

Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавируса.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 000.

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