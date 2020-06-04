В Бразилии - наибольшее количество погибших от коронавируса с начала эпидемии в сутки

4 июня, 2020, 10:37

В Бразилии за последние сутки умерли 1349 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной смертности в стране с начала эпидемии

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки коронавирус диагностировали у 28 633 человек.

Всего в Бразилии обнаружено 584 016 случаев заражения и 32 548 смертей.

Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавируса.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 000.