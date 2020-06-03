Россия и Восточная Европа становятся новыми центрами коронавируса, - ВОЗ

3 июня, 2020, 11:25

Число новых случаев заражения коронавируса, регистрируемых в сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако наблюдается рост в России и Восточной Европе

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

"Сейчас в Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть стойкое снижение новых случаев, регистрируемых в сутки, так что это означает, что количество новых случаев все еще значительное, но это число снижается, по исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост ", - отметила она.

Ранее в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.

По состоянию на утро 3 июня, число зараженных коронавируса во всем мире составило 6 464 532 человек, более 380 000 человек умерли.

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