Россия и Восточная Европа становятся новыми центрами коронавируса, - ВОЗ
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Reuters.
"Сейчас в Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть стойкое снижение новых случаев, регистрируемых в сутки, так что это означает, что количество новых случаев все еще значительное, но это число снижается, по исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост ", - отметила она.
Ранее в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.
По состоянию на утро 3 июня, число зараженных коронавируса во всем мире составило 6 464 532 человек, более 380 000 человек умерли.
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