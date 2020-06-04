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Espreso.tvСпортУкраинец получил предложение о бое от лучшего боксера мира

Украинец получил предложение о бое от лучшего боксера мира


фото: Matchroom Boxing
Мексиканский боксер Сауль Альварес начал переговоры с украинцем Сергеем Деревянченко об организации боя

Об этом сообщает Boxingnews24 .

Команды Альвареса и Деревянченко начали переговоры об организации боя 14 сентября. Мексиканец предложил провести поединок во втором среднем весе (до 76,2 кг), в то время, как украинец выступает в среднем дивизионе (до 72,6 кг) и будет вынужден подняться на одну категорию вверх.

Издание отмечает, что Деревянченко живет в Нью-Йорке, что позволит избежать проблем, в случае, если не будут заняты ограничения на авиасообщение.

Бой с украинцем не единственный вариант для мексиканца. Альварес рассматривает еще несколько потенциальных соперников, среди которых и британец Билли Джо Сондерс.

Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

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