Украинец получил предложение о бое от лучшего боксера мира
Об этом сообщает Boxingnews24 .
Команды Альвареса и Деревянченко начали переговоры об организации боя 14 сентября. Мексиканец предложил провести поединок во втором среднем весе (до 76,2 кг), в то время, как украинец выступает в среднем дивизионе (до 72,6 кг) и будет вынужден подняться на одну категорию вверх.
Издание отмечает, что Деревянченко живет в Нью-Йорке, что позволит избежать проблем, в случае, если не будут заняты ограничения на авиасообщение.
Бой с украинцем не единственный вариант для мексиканца. Альварес рассматривает еще несколько потенциальных соперников, среди которых и британец Билли Джо Сондерс.
Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.
Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
- Сам Сергей Деревянченко 4 июня, заявил, что его следующим соперником станет американец Джермелл Чарли .
- 3 июня стало известно, что Сауль Альварес может в следующем поединке встретиться с японцем Риота Мурат .
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