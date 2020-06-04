Украинец получил предложение о бое от лучшего боксера мира

4 июня, 2020, 09:44

Мексиканский боксер Сауль Альварес начал переговоры с украинцем Сергеем Деревянченко об организации боя

Об этом сообщает Boxingnews24 .

Команды Альвареса и Деревянченко начали переговоры об организации боя 14 сентября. Мексиканец предложил провести поединок во втором среднем весе (до 76,2 кг), в то время, как украинец выступает в среднем дивизионе (до 72,6 кг) и будет вынужден подняться на одну категорию вверх.

Издание отмечает, что Деревянченко живет в Нью-Йорке, что позволит избежать проблем, в случае, если не будут заняты ограничения на авиасообщение.

Бой с украинцем не единственный вариант для мексиканца. Альварес рассматривает еще несколько потенциальных соперников, среди которых и британец Билли Джо Сондерс.

Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Сам Сергей Деревянченко 4 июня, заявил, что его следующим соперником станет американец Джермелл Чарли .

3 июня стало известно, что Сауль Альварес может в следующем поединке встретиться с японцем Риота Мурат .

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