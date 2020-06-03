Лучший боксер мира неожиданно сменил соперника

3 июня, 2020, 16:06

Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес решил в следующем поединке встретиться с японцем Риота Муратой

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, мексиканец больше не рассматривает британского чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (76,2 кг) Билли Джо Сондерса как основного претендента на следующий бой. Вероятно, в сентябре Альварес встретится в Японии с обладателем регулярного титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) Риота Муратаой.

"Альварес хочет проводить бои и за пределами США. Мы уже обсуждали с ним варианты проведения боя в Японии, громкого возвращения в Мексику и поездки в Британию. Он рассматривает все варианты. Сауль хочет до конца карьеры выступить в каждой из этих стран. Все дело в бренде. Он хочет стать еще более узнаваемой международной звездой. А для этого нужно проводить бои не только в Америке", - сказал Гомес.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

21 мая стало известно, что Сауль Альварес проведет следующий бой в сентябре против британца Билли Джо Сондерса .

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