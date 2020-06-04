Украинский боксер, который дал бой Головкину, назвал имя следующего соперника

4 июня, 2020, 09:09

Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что его следующим соперником станет американец Джермелл Чарли

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Деревянченко, который осенью 2019 года потерпел противоречивое поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг), он вернется на ринг в сентябре.

"Собираюсь вернуться ориентировочно в сентябре. Я просматривал бой с Головкиным, он был очень близок. Но я чувствую, что победил, и это для меня значит. Я старательно готовился, и после этого поединка моя популярность возросла. Я чемпион. Думаю, за время у меня будет бой с Джермаллом Чарли. Мы оба у менеджера Эла Хэймон. Чарли - хороший боец, молодой и сильный, у нас получится отличная битва. Я хочу драться с лучшими и стать лучшим в дивизионе ", - сказал Деревянченко.

Напомним, 5 мая тренер Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что украинский боксер вскоре станет чемпионом мира в среднем весе .

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