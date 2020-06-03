Комитет ВР рекомендовал назначить Ткаченко министром культуры
3 июня, 2020, 17:10
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики
Об этом сообщает УНИАН.
Большинство членов комитета поддержали кандидатуру Ткаченко. Трое воздержались.
Как известно, решение комитета открывает путь к рассмотрению в сессионном зале ВР вопрос о назначении Ткаченко на следующем заседании.
- 3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции.