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Espreso.tvОбществоКомитет ВР рекомендовал назначить Ткаченко министром культуры

Комитет ВР рекомендовал назначить Ткаченко министром культуры

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики

Об этом сообщает УНИАН.

Большинство членов комитета поддержали кандидатуру Ткаченко. Трое воздержались.

Как известно, решение комитета открывает путь к рассмотрению в сессионном зале ВР вопрос о назначении Ткаченко на следующем заседании.

  • 3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции.
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