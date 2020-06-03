Экс-тренер "Динамо" Семин, изгнанный из "Локомотива", нашел новый клуб

3 июня, 2020, 18:18

Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"

Об этом сообщает Спорт-Экспресс .

Сейчас тульский клуб тренирует Игорь Черевченко. Его контракт с клубом действовал до 30-го июня, но его продлили до конца текущего сезона, который возобновится через три недели.

Главным претендентом на вакантное место является экс-тренер "Динамо" Юрий Семин.

73-летний Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Памире", "Анжи", московском "Динамо" и азербайджанской "Габале".