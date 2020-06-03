Экс-тренер "Динамо" Семин, изгнанный из "Локомотива", нашел новый клуб
3 июня, 2020, 18:18
Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"
Об этом сообщает Спорт-Экспресс .
Сейчас тульский клуб тренирует Игорь Черевченко. Его контракт с клубом действовал до 30-го июня, но его продлили до конца текущего сезона, который возобновится через три недели.
Главным претендентом на вакантное место является экс-тренер "Динамо" Юрий Семин.
73-летний Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".
За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Памире", "Анжи", московском "Динамо" и азербайджанской "Габале".
- 5 мая бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что самым сложным тренером-соперником в чемпионате Украины для него был Юрий Семин, возглавлявший "Динамо".
- 14 мая "Локомотив" объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды.