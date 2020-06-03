В "Динамо" рассматривают неожиданный вариант замены Михайличенко

3 июня, 2020, 11:41

Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить турецкий специалист Эрол Булут

Об этом со ссылкой на турецкое издание Fotospor сообщает "Футбол 24" .

По информации источника, Эрол Булут, который возглавляет "Аланьяспор", является кандидатом на пост тренера турецкого топ-клуба "Фенербахче". Однако пока перспективный 45-летний специалист не получил предложение от стамбульцев и неожиданно попал в сферу интересов "Динамо".

Отмечается, что президент киевского клуба Игорь Суркис разочарован результатами динамовцев под руководством Алексея Михайличенко, которые давно потеряли шансы на золотые медали и ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов, находясь на четвертой позиции.

Сначала Игорь Суркис хотел вернуть в "Динамо" бывшего главного тренера команды Сергея Реброва, но он отказался покидать венгерский "Ференцварош".

После этого спортивный директор киевского клуба Владимир Бессонов предложил кандидатуру Эрола Булута, который знает украинский футбол изнутри, ведь отыграл два сезона за донецкий "Металлург" в 2007-2009 годах.

Напомним, 31 марта стало известно, что президент "Динамо" Игорь Суркис уволит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины .

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