Сенаторы внесут на этой неделе в Конгресс США расширение санкций для "Северного потока-2"

4 июня, 2020, 12:58

Сенаторы США на этой неделе представят законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2"

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.

Новое законодательство, инициированное сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин распространяет положения ранее введенных санкций на все виде работ по прокладке трубопровода и его страхованию.

Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования" для судов, работающих на трубопроводе, а также для компаний, которые предоставляют услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования.

Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.

Сенатор Круз заявил, что законопроект "ясно дает понять: те, кто связан с судами, которые прокладывают трубопровод, столкнутся с серьезными и немедленными санкциями".

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан Трампом.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер на прошлой неделе раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными а, следовательно, противоречат нормам международного права".

В Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства.