Берлин отреагировал на заявление посла США о новых санкциях против "Северного потока-2"
Этот вопрос прокомментировали спикеры на брифинге в Берлине 27 мая, сообщает Укринформ.
"Наше отношение к проекту в целом не изменилось", - сказала представительница Федерального правительства Ульрике Деммер.
Пресс-секретарь МИД Мария Адебар добавила, что впервые о возможном введении американских санкций узнала сегодня из СМИ.
Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айглер уточнила позицию официального Берлина в отношении санкций в целом и, в частности, в настоящее время. "Сейчас, когда перед нами стоят совсем другие вызовы, не время закручивать спираль эскалации и вводить санкции", - сказала она.
Руководство ФРГ неоднократно подчеркивало, что считает "Северный поток-2" чисто деловым проектом. Впрочем, пару лет назад канцлер Ангела Меркель впервые признала, что это "экономический проект с политической составляющей".
О том, что США могут ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2", который Россия сейчас планирует достроить самостоятельно, заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
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