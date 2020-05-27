Берлин отреагировал на заявление посла США о новых санкциях против "Северного потока-2"

27 мая, 2020, 17:26

В правительстве ФРГ прокомментировали заявление посла США Ричарда Гренелла о возможном введении Соединенными Штатами новых санкций против "Северного потока-2"

Этот вопрос прокомментировали спикеры на брифинге в Берлине 27 мая, сообщает Укринформ.

"Наше отношение к проекту в целом не изменилось", - сказала представительница Федерального правительства Ульрике Деммер.

Пресс-секретарь МИД Мария Адебар добавила, что впервые о возможном введении американских санкций узнала сегодня из СМИ.

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айглер уточнила позицию официального Берлина в отношении санкций в целом и, в частности, в настоящее время. "Сейчас, когда перед нами стоят совсем другие вызовы, не время закручивать спираль эскалации и вводить санкции", - сказала она.

Руководство ФРГ неоднократно подчеркивало, что считает "Северный поток-2" чисто деловым проектом. Впрочем, пару лет назад канцлер Ангела Меркель впервые признала, что это "экономический проект с политической составляющей".

О том, что США могут ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2", который Россия сейчас планирует достроить самостоятельно, заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.