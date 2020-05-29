У Турции могут отобрать финал Лиги чемпионов

29 мая, 2020, 15:15

Текущий сезон Лиги чемпионов может быть доигран в Германии, которая первая из ТОП-чемпионатов возобновила свое первенство

Об этом сообщает Goal.

В УЕФА рассматривают возможность отобрать у Стамбула финальный матч Лиги чемпионов-2019/20 и перенести его в Германию. Одной из причин такого решения является ситуация с распространением коронавируса. В Турции 161 тыс. человек заболели COVID-19, 124 тыс. выздоровели и 4 тыс. умерли.

Также рассматривается вариант проведения финала четырех. Многие клубы выступают за то, чтобы четвертьфинальные матчи, запланированные на нейтральных полях, также проводились на стадионах в Германии.