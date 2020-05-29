У Турции могут отобрать финал Лиги чемпионов
29 мая, 2020, 15:15
Текущий сезон Лиги чемпионов может быть доигран в Германии, которая первая из ТОП-чемпионатов возобновила свое первенство
Об этом сообщает Goal.
В УЕФА рассматривают возможность отобрать у Стамбула финальный матч Лиги чемпионов-2019/20 и перенести его в Германию. Одной из причин такого решения является ситуация с распространением коронавируса. В Турции 161 тыс. человек заболели COVID-19, 124 тыс. выздоровели и 4 тыс. умерли.
Также рассматривается вариант проведения финала четырех. Многие клубы выступают за то, чтобы четвертьфинальные матчи, запланированные на нейтральных полях, также проводились на стадионах в Германии.
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19 мая сообщалось, что УЕФА проголосует за проведение 1/4 финала Лиги чемпионов в формате одного матча.
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