УЕФА предлагает доиграть Лигу чемпионов в необычном формате

3 июня, 2020, 09:14

УЕФА рассматривает возможность доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, наиболее вероятный вариант, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате "Финала восьми", а все встречи пройдут в Лиссабоне. Двухматчевые противостояния в раунде плей-офф, начиная с 1/4 финала, будут отменены, а команды будут определять победителя в одной игре.

Кроме Лиссабона, рассматриваются варианты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Мюнхене и Мадриде. Окончательное решение УЕФА объявит 17 июня.

29 мая сообщалось, что нынешний сезон Лиги чемпионов может быть доигран в Германии .

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