 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА предлагает доиграть Лигу чемпионов в необычном формате

УЕФА предлагает доиграть Лигу чемпионов в необычном формате


фото: mundodeportivo.com
УЕФА рассматривает возможность доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, наиболее вероятный вариант, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате "Финала восьми", а все встречи пройдут в Лиссабоне. Двухматчевые противостояния в раунде плей-офф, начиная с 1/4 финала, будут отменены, а команды будут определять победителя в одной игре.

Кроме Лиссабона, рассматриваются варианты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Мюнхене и Мадриде. Окончательное решение УЕФА объявит 17 июня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать