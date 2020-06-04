"Аталанта" выкупила у "Челси" конкурента Малиновского
4 июня, 2020, 15:47
Итальянская "Аталанта" выкупила полузащитника лондонского "Челси" Марио Пашалича, который выступал в клубе на правах аренды
Об этом сообщает журналист Николо Шира в twitter.
Итальянский клуб активировал опцию выкупа 25-летнего хорвата за 15 млн евро. Контрактное соглашение с Пашаличем заключено на 5 лет.
В текущем сезоне Марио Пашалич провел 32 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Он выступает в центре поля и является конкурентом украинца Руслана Малиновского.
June 4, 2020
- 7 мая футболист сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как итальянская "Аталанта" готовится к возобновлению сезона в условиях карантина.
- 1 июня стало известно, что главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ценит украинца Руслана Малиновского за умение хорошо войти в игру.