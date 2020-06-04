"Аталанта" выкупила у "Челси" конкурента Малиновского

4 июня, 2020, 15:47

Итальянская "Аталанта" выкупила полузащитника лондонского "Челси" Марио Пашалича, который выступал в клубе на правах аренды

Об этом сообщает журналист Николо Шира в twitter.

Итальянский клуб активировал опцию выкупа 25-летнего хорвата за 15 млн евро. Контрактное соглашение с Пашаличем заключено на 5 лет.

В текущем сезоне Марио Пашалич провел 32 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Он выступает в центре поля и является конкурентом украинца Руслана Малиновского.