Тренер "Аталанты" Гасперини рассказал, за что ценит Малиновского

1 июня, 2020, 11:13

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ценит украинца Руслана Малиновского за умение хорошо войти в игру

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Итальянский специалист считает, что украинский хавбек может быть тем, кто решает судьбу эпизода.

"Гомес тренируется, играя, он может сыграть три матча подряд. Ему очень нравится тренироваться. Тогда как Иличич решил этом году убить себя на тренировках. Ценю Малиновского за умение хорошо войти в игру, его нацеленность на ворота. Он может быть тем, кто решает судьбу эпизода ", - отметил Гасперини.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 11 млн евро.