Лидер сборной Украины рассказал о строгих ограничениях на тренировках во время карантина в Италии

7 мая, 2020, 10:41

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как итальянская "Аталанта" готовится к возобновлению сезона в условиях карантина

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Малиновского, футболисты тренируются группами по шесть игроков.

"Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается. У каждого футболиста по два мяча, которыми мы не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим строго следят. На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле. Никакого массажа - все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем на расстоянии друг от друга бегаем вокруг поля ", - рассказал Малиновский.

Также он добавил, что сейчас запрещено даже бить по воротам.

"По воротам никто пока не бьет. У нас есть специальная натянутая сетка. Бьешь в нее - отрабатываешь передачи, прием, изменение направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами", - пояснил Малиновский.

С 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го - командные.

Напомним, 5 мая португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию, однако будет вынужден провести две недели в самоизоляции.

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