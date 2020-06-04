Оптимизация работы филиалов: Ткаченко анонсировал изменения в работе Общественного

4 июня, 2020, 16:22

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед Общественным стоит немало вызовов, связанных с рейтингом

Об этом он сказал 4 июня на брифинге сообщает Укринформ.

"Я считаю, что перед Общественным стоят тоже немалые вызовы, и они связаны не только с соблюдением требований по поводу балансировки в новостях, по поводу нейтрального отношения в новостях и квалифицированных новостей, но и с популярностью этого канала. Потому что иметь рейтинг, который сейчас имеет Общественное, которое финансирует государство, на том уровне, который он ... я бы не хотел говорить неприлично, но неудобно для тех, кто имеет большие надежды на Общественное, таких, как я ", - сказал Ткаченко.

На вопрос журналистов об отношении министра к закрытию филиалов Общественного, он ответил: "У нас была презентация по филиалам, есть момент, связанный с тем, каким образом можно оптимизировать работу филиалов для того, чтобы они были более эффективными. Когда в некоторых филиалах работало по 200 человек и производили небольшое количество продукта программного мне, как журналисты, это не совсем понятно ".