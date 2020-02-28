Минюст арестовал деньги на счетах Общественного, - Аласания

28 февраля, 2020, 10:15

Деньги на счетах ОАО "Национальная общественная телекомпания Украины" арестованы

Об этом сообщил в Facebook руководитель Общественного Зураб Аласания.

По его словам, это было сделано отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

"Для принудительного взыскания с ОАО" НСТУ "в пользу акционерного общества« Евроньюс »долга в размере Е10,5 млн., И еще Е1,6 млн. Исполнительского сбора, и еще 73 080 грн судебного сбора", - написал Аласания.

По его словам, работа Общественного вещателя заблокирована. Речь идет о возможном блокировании трансляции Олимпиады-2020, участие Украины в Евровидении 2020, блокировки запуска новых проектов и запуска новой студии.

Аласания пояснил, созданный в 2017 году Общественный вещатель получил этот долг в наследство. Счетная палата в своем решении от 11 августа 2015 отмечала необходимость погашения Кабинетом министров финансовых обязательств НТКУ перед «Евроньюс» во избежание банкротства будущего вновь созданного ПАО "НСТУ".