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Espreso.tvОбществоМинюст арестовал деньги на счетах Общественного, - Аласания

Минюст арестовал деньги на счетах Общественного, - Аласания

Деньги на счетах ОАО "Национальная общественная телекомпания Украины" арестованы

Об этом сообщил в Facebook руководитель Общественного Зураб Аласания.

По его словам, это было сделано отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

"Для принудительного взыскания с ОАО" НСТУ "в пользу акционерного общества« Евроньюс »долга в размере Е10,5 млн., И еще Е1,6 млн. Исполнительского сбора, и еще 73 080 грн судебного сбора", - написал Аласания.

По его словам, работа Общественного вещателя заблокирована. Речь идет о возможном блокировании трансляции Олимпиады-2020, участие Украины в Евровидении 2020, блокировки запуска новых проектов и запуска новой студии.

Аласания пояснил, созданный в 2017 году Общественный вещатель получил этот долг в наследство. Счетная палата в своем решении от 11 августа 2015 отмечала необходимость погашения Кабинетом министров финансовых обязательств НТКУ перед «Евроньюс» во избежание банкротства будущего вновь созданного ПАО "НСТУ".

 
Как уточнили в пресс-служба Общественного ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинский радио, UA радио Луч и UA: радио Культура).
 
Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию Евроньюс. В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год Общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн и годовой план вещателя будет сорван.

 

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