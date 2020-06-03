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Espreso.tvОбществоМинюст разблокировал счета Общественного, - Аласания

Минюст разблокировал счета Общественного, - Аласания

Исполнительная служба Министерства юстиции сняла арест с коммерческих счетов ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"

Об этом сообщил глава правления НСТУ Зураб Аласания, передает "Детектор Общественного вещания" .

Отмечается, что с 3 июня Общественное может свободно пользоваться средствами со своих коммерческих счетов

Счета НСТУ были арестованы исполнительной службой Минюста для принудительного взыскания с НСТУ долга акционерному обществу "Евроньюс" в размере €10,5 млн.

  • Напомним, 28 февраля в ПАО "Национальная общественная телекомпания Украины" сообщило, что их счета арестованы .

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