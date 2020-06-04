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Espreso.tvСпортМихайличенко решил покинуть "Динамо", - СМИ

Михайличенко решил покинуть "Динамо", - СМИ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко решил покинуть столичный клуб

Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

57-летний Михайличенко больше не хочет оставаться у руля киевской команды.

"Ход с назначением Михайличенко был временным. Очевидно, что не совсем верным. Очевидно, это и для самого тренера - сам не горит желанием продолжать эту муку. Поэтому и всплывают слухи о замене, мелькают фамилии, известные и не очень", - говорится в сообщении.

Алексей Михайличенко возглавил киевское "Динамо" в августе 2019-го. Под руководством тренера команда идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Украины и не вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

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