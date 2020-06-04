Киевское метро ограничит вход на пяти станциях в часы пик для контроля пассажиропотока
Об этом сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в комментарии " РБК-Украина ".
Спикер подчеркнула, что сейчас пассажиропоток метро в Киеве составляет 700 тыс. человек в день.
"Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела", - отметила Макогон.
Она добавила, что в карантин общий пассажиропоток был полтора миллиона в день.
Макогон уточнила, что ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.
"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайна". Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", - сказала она.
- Напомним, 25 мая в Киеве заработало метро, после введенных карантинных ограничений на работу транспорта.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции.
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