Киевское метро ограничит вход на пяти станциях в часы пик для контроля пассажиропотока

4 июня, 2020, 17:06

Речь идет о станциях "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайна", которые будут ограничивать на вход, чтобы не допустить скопления большого количества пассажиров

Об этом сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в комментарии " РБК-Украина ".

Спикер подчеркнула, что сейчас пассажиропоток метро в Киеве составляет 700 тыс. человек в день.

"Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела", - отметила Макогон.

Она добавила, что в карантин общий пассажиропоток был полтора миллиона в день.

Макогон уточнила, что ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.

"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайна". Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", - сказала она.

Напомним, 25 мая в Киеве заработало метро, после введенных карантинных ограничений на работу транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции.

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