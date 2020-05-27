В Киеве некоторые станции метро временно будут ограничивать на вход, - Кличко

27 мая, 2020, 13:31

В столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

При этом мэр призвал киевлян не пренебрегать правилами и соблюдать социальную дистанцию, носить маску.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно ограничивать вход на некоторые станции", - сказал он.

Кличко добавил, что надо будет "немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске".

Он призвал пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.

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