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Espreso.tvОбществоВ Киеве некоторые станции метро временно будут ограничивать на вход, - Кличко

В Киеве некоторые станции метро временно будут ограничивать на вход, - Кличко


фото: reuters
В столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

При этом мэр призвал киевлян не пренебрегать правилами и соблюдать социальную дистанцию, носить маску.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно ограничивать вход на некоторые станции", - сказал он.

Кличко добавил, что надо будет "немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске".

Он призвал пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.

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