В Киеве некоторые станции метро временно будут ограничивать на вход, - Кличко
27 мая, 2020, 13:31
В столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
При этом мэр призвал киевлян не пренебрегать правилами и соблюдать социальную дистанцию, носить маску.
"В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно ограничивать вход на некоторые станции", - сказал он.
Кличко добавил, что надо будет "немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске".
Он призвал пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-