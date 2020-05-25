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Espreso.tvОбществоВ Киеве заработало метро

В Киеве заработало метро

В понедельник, 25 мая, Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мэр Киева Виталий Кличко перед открытием метро напомнил о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

"25 мая в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен - с соблюдением всех мер безопасности. Обязателен масочный режим. Соблюдение социальной дистанции. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя!" - написал Кличко в Facebook.

Ранее в КГГА предупредили, что в метро не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, пассажиры в метро должны придерживаться санитарных расстояний не менее 1,5 метра в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров станцию полностью или частично будут закрывать на вход с целью соблюдения санитарных расстояний.

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