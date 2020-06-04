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Espreso.tvСпортФутболист МЮ решил покинуть Англию ради "Милана"

Футболист МЮ решил покинуть Англию ради "Милана"


фото: Getty Images
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хотел бы перейти в итальянский "Милан" во время летнего трансферного окна

Об этом сообщает The Independent .

27-летний игрок не доволен тем, что тренерский штаб ему не доверяет, именно это и является главным фактором, почему он хотел бы сменить клубную прописку. Агентом Лингард является Мино Райола, который готов помочь хавбеку перебраться в Италию и трудоустроить его в "Милане".

В текущем сезоне Джесси Лингард провел 35 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость флангового полузащитника составляет 17500000 евро.

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