Футболист МЮ решил покинуть Англию ради "Милана"

4 июня, 2020, 14:14

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хотел бы перейти в итальянский "Милан" во время летнего трансферного окна

Об этом сообщает The Independent .

27-летний игрок не доволен тем, что тренерский штаб ему не доверяет, именно это и является главным фактором, почему он хотел бы сменить клубную прописку. Агентом Лингард является Мино Райола, который готов помочь хавбеку перебраться в Италию и трудоустроить его в "Милане".

В текущем сезоне Джесси Лингард провел 35 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость флангового полузащитника составляет 17500000 евро.