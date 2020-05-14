Чемпион мира по футболу может бесплатно перейти в ПСЖ
Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, парижский клуб видит в голкипере сменщика основного вратаря Навас.
Итальянский "Милан" готов бесплатно отпустить 37-летнего вратаря, который зарабатывает 3 млн евро в год, из-за высокой заработной платы, .
За свою карьеру Пепе Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.
В текущем сезоне Пепе Рейна провел 7 матчей, в которых пропустил 14 голов.
- 31 марта Пепе Рейна рассказал, что из-за коронавирус не мог нормально дышать почти 25 минут.
- 29 апреля сообщалось, что "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который недавно переболел коронавирусом.
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