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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу может бесплатно перейти в ПСЖ

Чемпион мира по футболу может бесплатно перейти в ПСЖ


фото: Getty Images
Голкипер итальянского "Милана" Пепе Рейна может бесплатно перейти во французский ПСЖ

Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, парижский клуб видит в голкипере сменщика основного вратаря Навас.

Итальянский "Милан" готов бесплатно отпустить 37-летнего вратаря, который зарабатывает 3 млн евро в год, из-за высокой заработной платы, .

За свою карьеру Пепе Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.

В текущем сезоне Пепе Рейна провел 7 матчей, в которых пропустил 14 голов.

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