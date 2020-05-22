"Милан" хочет подписать форварда "Реала"
22 мая, 2020, 12:50
Итальянский "Милан" начал переговоры с мадридским "Реалом" относительно форварда Луки Йовича
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
Итальянский топ-клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на два года с правом выкупа. Единственное препятствие - высокая заработная плата (5 млн евро), однако "Милан" уже переговоры с футболистом.
В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.
- Напомним, 16 апреля Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру , ему грозит 3 года тюрьмы за нарушение карантина.
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