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Espreso.tvСпорт"Милан" хочет подписать форварда "Реала"

"Милан" хочет подписать форварда "Реала"


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" начал переговоры с мадридским "Реалом" относительно форварда Луки Йовича

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Итальянский топ-клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на два года с правом выкупа. Единственное препятствие - высокая заработная плата (5 млн евро), однако "Милан" уже переговоры с футболистом.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

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