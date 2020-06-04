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Espreso.tvСпортДисквалифицированный за допинг Беседин сыграл за сборную Украины

Дисквалифицированный за допинг Беседин сыграл за сборную Украины


фото: zbirna.com
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин сыграл в двустороннем матче сборной Украины среди ветеранов

Об этом сообщает zbirna.

В матче также участвовали другие известные экс-футболисты Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Александр Романчук, Алексей Белик, Сергей Шищенко, Николай Ищенко, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Андрей Хомин и другие.

В тренировочном матче Беседин забил два гола. После матча занимался индивидуально под руководством фитнес-тренера коваливского "Колоса" Виталия Мандзюка.

Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.

В нынешнем сезоне Артем Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

24-летний форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.

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