Дисквалифицированный за допинг Беседин сыграл за сборную Украины
Об этом сообщает zbirna.
В матче также участвовали другие известные экс-футболисты Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Александр Романчук, Алексей Белик, Сергей Шищенко, Николай Ищенко, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Андрей Хомин и другие.
В тренировочном матче Беседин забил два гола. После матча занимался индивидуально под руководством фитнес-тренера коваливского "Колоса" Виталия Мандзюка.
Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.
В нынешнем сезоне Артем Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил 8 голов.
24-летний форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.
- 20 декабря 2019 г. выяснилось, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .
- 25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .