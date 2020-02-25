УЕФА дисквалифицировал футболиста "Динамо" Беседина на 1 год

25 февраля, 2020, 16:28

Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин за употребление допинга получил дисквалификацию на один год

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

25 февраля УЕФА официально принял решение о положительном допинг-тесте Артема Беседина и дисквалифицировал форварда на один год.

Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против шведского "Мальме". Футболист был отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. Затем этот срок продлили. Нападающему киевлян грозила дисквалификация на 4 года.

В нынешнем сезоне Артем Беседин провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

23-летний форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.