УЕФА дисквалифицировал футболиста "Динамо" Беседина на 1 год
25 февраля, 2020, 16:28
Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин за употребление допинга получил дисквалификацию на один год
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
25 февраля УЕФА официально принял решение о положительном допинг-тесте Артема Беседина и дисквалифицировал форварда на один год.
Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против шведского "Мальме". Футболист был отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. Затем этот срок продлили. Нападающему киевлян грозила дисквалификация на 4 года.
В нынешнем сезоне Артем Беседин провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил 8 голов.
23-летний форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.
- 20 декабря 2019 года выяснилось, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .
- 15 января стало известно, что Артему Беседину грозит дисквалификация на четыре года за применение допинга.
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