Бывший тренер сборной Испании мог возглавить "Динамо"

4 июня, 2020, 19:19

Бывший тренер сборной Испании по футболу Хавьер Клементе 15 лет назад мог возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщает football24.

Единственным условием специалиста было то, чтобы владельцы клуба не вмешивались в тренерскую работу и селекцию.

"Хавьер Клементе в 2005 году мог стать тренером "Динамо". Предложение его заинтересовало. Первая встреча состоялась в Монако. Затем братья Суркисы пригласили его в Киев - посмотреть базу в Конча-Заспе, футбольную школу на Нивках. Съездили на матч с "Ворсклой" в Полтаве. Клементе поставил единственное условие - чтобы не вмешивались в тренерскую работу и селекцию. Думаю, что Суркис не рискнул доверить команду иностранному тренеру. 15 лет назад это считалось революционным шагом. Клементе было интересно попробовать себя в новом проекте. Но в итоге Хавьер вернулся в Атлетика "Бильбао", - заявил футбольный агент Геннадий Перепаденко.

70-летний Клементе с 1992-го по 1998 год возглавлял сборную Испании по футболу.