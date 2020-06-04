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Espreso.tvСпортБывший тренер сборной Испании мог возглавить "Динамо"

Бывший тренер сборной Испании мог возглавить "Динамо"


фото: Getty Images
Бывший тренер сборной Испании по футболу Хавьер Клементе 15 лет назад мог возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщает football24.

Единственным условием специалиста было то, чтобы владельцы клуба не вмешивались в тренерскую работу и селекцию.

"Хавьер Клементе в 2005 году мог стать тренером "Динамо". Предложение его заинтересовало. Первая встреча состоялась в Монако. Затем братья Суркисы пригласили его в Киев - посмотреть базу в Конча-Заспе, футбольную школу на Нивках. Съездили на матч с "Ворсклой" в Полтаве. Клементе поставил единственное условие - чтобы не вмешивались в тренерскую работу и селекцию. Думаю, что Суркис не рискнул доверить команду иностранному тренеру. 15 лет назад это считалось революционным шагом. Клементе было интересно попробовать себя в новом проекте. Но в итоге Хавьер вернулся в Атлетика "Бильбао", - заявил футбольный агент Геннадий Перепаденко.

70-летний Клементе с 1992-го по 1998 год возглавлял сборную Испании по футболу.

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