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Espreso.tvОбществоИталия открывает границы после жесткого карантина

Италия открывает границы после жесткого карантина


фото: reuters
С 3 июня Италия открывает свои границы и снимает строгие ограничения на выезд для итальянцев, которые действовали в рамках жесткого карантина

Как сообщает DW , в страну разрешен въезд гражданам других 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. При этом туристам не придется придерживаться двухнедельного карантина.

Кроме того, самым итальянцам снова разрешено беспрепятственно ездить в другие регионы.

Во время карантина действовали строгие ограничения на выезд за пределы областей. Иностранцам было решено въезжать в Италию только по важным причинам, в том числе на работу.

Ряд экспертов высказывали сомнения в целесообразности снятия ограничений на передвижение, поскольку показатели зараженности в ряде регионов Италии остаются высокими.

По официальным данным, в наиболее пострадавшей от коронавируса Ломбардии до сих пор более чем 20 тысяч активных случаев заражения.

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы. Здесь коронавирусом заразились более 233 тысяч человек, более 33 тысячи умерли.

Жесткий карантин действовал в стране с 10 марта. В мае ограничения начали постепенно ослаблять.

Ранее об открытии границ для туристов объявили Черногория и Болгария .

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