Болгария открыла границы для туристов из 29 стран

1 июня, 2020, 16:10

С 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран, Украина в список не попала

Об этом говорится в сообщении Министерства туризма Болгарии.

Отмечается, что в список были включены страны Евросоюза и Шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония. Туристы из стран смогут пройти все пограничные пункты без обязательного прохождения двухнедельного карантина.

В список попали следующие страны: Австрия, Нидерланды, Польша, Греция, Дания, Румыния, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Кипр, Франция, Латвия, Хорватия, Литва, Чехия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербия, Северная Македония.

При этом отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации в странах.

Ранее РБК-Украина писало, что Черногория также не включила Украину в список стран, откуда разрешен въезд на территорию страны с 1 июня.