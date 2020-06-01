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Espreso.tvОбществоБолгария открыла границы для туристов из 29 стран

Болгария открыла границы для туристов из 29 стран

С 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран, Украина в список не попала

Об этом говорится в сообщении Министерства туризма Болгарии.

Отмечается, что в список были включены страны Евросоюза и Шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония. Туристы из стран смогут пройти все пограничные пункты без обязательного прохождения двухнедельного карантина.

В список попали следующие страны: Австрия, Нидерланды, Польша, Греция, Дания, Румыния, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Кипр, Франция, Латвия, Хорватия, Литва, Чехия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербия, Северная Македония.

При этом отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации в странах.

Ранее РБК-Украина писало, что Черногория также не включила Украину в список стран, откуда разрешен въезд на территорию страны с 1 июня.

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