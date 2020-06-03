 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИбрагимович может помочь "Милану" в матче с "Ювентусом"

Ибрагимович может помочь "Милану" в матче с "Ювентусом"


фото: Getty Images
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и вскоре может вернуться на поле

Об этом сообщает Tuttosport .

Ибрагимович получил мышечное повреждение на тренировке в конце мая. Ожидается, что через несколько недель шведский форвард сможет вернуться к тренировкам и будет работать над физической формой.

Нападающий рассчитывает вернуться на поле в матче чемпионата Италии против "Ювентуса", который запланирован на 7 июля.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать