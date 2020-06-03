Ибрагимович может помочь "Милану" в матче с "Ювентусом"
3 июня, 2020, 17:45
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и вскоре может вернуться на поле
Об этом сообщает Tuttosport .
Ибрагимович получил мышечное повреждение на тренировке в конце мая. Ожидается, что через несколько недель шведский форвард сможет вернуться к тренировкам и будет работать над физической формой.
Нападающий рассчитывает вернуться на поле в матче чемпионата Италии против "Ювентуса", который запланирован на 7 июля.
В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 мая сообщалось, что Златан Ибрагимович серьезно травмировался на тренировке и может завершить игровую карьеру.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.