Ибрагимович может помочь "Милану" в матче с "Ювентусом"

3 июня, 2020, 17:45

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и вскоре может вернуться на поле

Об этом сообщает Tuttosport .

Ибрагимович получил мышечное повреждение на тренировке в конце мая. Ожидается, что через несколько недель шведский форвард сможет вернуться к тренировкам и будет работать над физической формой.

Нападающий рассчитывает вернуться на поле в матче чемпионата Италии против "Ювентуса", который запланирован на 7 июля.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.