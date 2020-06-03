Стрельба в Одессе: полиция проверяет причастность охранной фирмы
3 июня, 2020, 21:47
Полиция установила 5 участников стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе, которая произошла утром 2 июня
.Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Сейчас с мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Установлено, что они - работники одной из охранных фирм.
Также ведутся поиски других причастных к преступлению.
Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке: по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.
- Напомним, 2 июня в текстильный магазин на "7 километре" пришли неизвестные и несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия по сотрудникам заведения.
- Правоохранители Одесской области задержали 10 человек после стрельбы на рынке "Седьмой километр", событие было квалифицировано как хулиганство.