Стрельба в Одессе: полиция проверяет причастность охранной фирмы

3 июня, 2020, 21:47

Полиция установила 5 участников стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе, которая произошла утром 2 июня

.Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Сейчас с мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Установлено, что они - работники одной из охранных фирм.

Также ведутся поиски других причастных к преступлению.

Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке: по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.