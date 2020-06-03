"Реал" лишился опасного конкурента в борьбе за талантливого форварда Европы

3 июня, 2020, 09:41

ПСЖ отказался от трансфера форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, главным претендентом на которого стал "Реал"

Об этом сообщает FourFourTwo .

По данным источника, в определенный момент парижане были готовы побороться за норвежца, однако затем решили сосредоточиться на других целях. Основным претендентом на Холланда теперь является мадридский "Реал".

Эрлинг Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года с австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро

В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в 9 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в 75 млн евро.

19 мая сообщалось, что "Боруссия" решила не отпускать Эрлинга Холланда в мадридский "Реал" ранее 2022 года.

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