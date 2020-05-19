"Боруссия" заблокировала переход талантливого бомбардира Европы в "Реал"

19 мая, 2020, 12:12

Дортмундская "Боруссия" решила не отпускать норвежского футболиста Эрлинга Холланда в мадридский "Реал" раньше 2022

Об этом сообщает As.

По данным источника, руководство немецкого клуба договорилось с агентом футболиста Мино Райолой, что Холланд останется в "Боруссии" на следующий сезон. Если же дортмундцы все же решат продать нападающего раньше, то будут просить за него не менее 120 млн евро.

19-летний Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга". В 11 матчах за дортмундцев он уже забил 12 голов.

Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, 16 мая Холланд забил в ворота "Шальке" гол, который стал для него 10-м в чемпионате Германии.

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