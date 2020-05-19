 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Боруссия" заблокировала переход талантливого бомбардира Европы в "Реал"

"Боруссия" заблокировала переход талантливого бомбардира Европы в "Реал"


фото: REUTERS
Дортмундская "Боруссия" решила не отпускать норвежского футболиста Эрлинга Холланда в мадридский "Реал" раньше 2022

Об этом сообщает As.

По данным источника, руководство немецкого клуба договорилось с агентом футболиста Мино Райолой, что Холланд останется в "Боруссии" на следующий сезон. Если же дортмундцы все же решат продать нападающего раньше, то будут просить за него не менее 120 млн евро.

19-летний Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга". В 11 матчах за дортмундцев он уже забил 12 голов.

Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать