"Боруссия" заблокировала переход талантливого бомбардира Европы в "Реал"
19 мая, 2020, 12:12
Дортмундская "Боруссия" решила не отпускать норвежского футболиста Эрлинга Холланда в мадридский "Реал" раньше 2022
Об этом сообщает As.
По данным источника, руководство немецкого клуба договорилось с агентом футболиста Мино Райолой, что Холланд останется в "Боруссии" на следующий сезон. Если же дортмундцы все же решат продать нападающего раньше, то будут просить за него не менее 120 млн евро.
19-летний Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга". В 11 матчах за дортмундцев он уже забил 12 голов.
Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.
- Напомним, 16 мая Холланд забил в ворота "Шальке" гол, который стал для него 10-м в чемпионате Германии.
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