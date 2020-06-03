"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос

3 июня, 2020, 14:44

Государственное бюро расследования обнародовало повестку о вызове на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в деле о прослушивании во время переговоров с Джо Байденом

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Порошенко П.А. вызывается на 11:00 10 июня 2020 г. в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

В Офисе генпрокурора рассказали, что за так называемыми "пленками Деркача" были открыты два уголовных производства - по факту государственной измены и злоупотребления служебным положением, их расследуют ГБР и НАБУ

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