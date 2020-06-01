 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПленки Деркача: ОГПУ назвал статьи, по которым возбуждены уголовные дела

Пленки Деркача: ОГПУ назвал статьи, по которым возбуждены уголовные дела


фото: www.radiosvoboda.org
По так называемым пленками Деркача были открыты два уголовных производства - по факту государственной измены и злоупотребления служебным положением, их расследуют ГБР и НАБУ

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос Укринформа.

"По результатам рассмотрения указанного выше заявления (Деркача, - ред.) 19.05.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по №42020000000000901 о факте государственной измены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и за №42020000000000902 - о факте злоупотребления служебным положением, чем вызваны тяжкие последствия государственным интересам, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве о факте госизмены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, было поручено осуществлять следователям Главного следственного управления ГБР, куда также было направлено заявление и прилагаемый к нему флэш-носитель с записями.
"В уголовном производстве №42020000000000902 досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщили в Офисе генпрокурора.

  • Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать