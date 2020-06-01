Пленки Деркача: ОГПУ назвал статьи, по которым возбуждены уголовные дела

1 июня, 2020, 21:11

По так называемым пленками Деркача были открыты два уголовных производства - по факту государственной измены и злоупотребления служебным положением, их расследуют ГБР и НАБУ

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос Укринформа.

"По результатам рассмотрения указанного выше заявления (Деркача, - ред.) 19.05.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по №42020000000000901 о факте государственной измены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и за №42020000000000902 - о факте злоупотребления служебным положением, чем вызваны тяжкие последствия государственным интересам, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве о факте госизмены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, было поручено осуществлять следователям Главного следственного управления ГБР, куда также было направлено заявление и прилагаемый к нему флэш-носитель с записями.

"В уголовном производстве №42020000000000902 досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

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