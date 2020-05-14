Экс-тренер "Динамо" остался без работы

14 мая, 2020, 19:19

Московский "Локомотив" объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива". Желаем Юрию Семину сил, здоровья и благополучия!" - говорится в заявлении клуба.

Юрий Семин тренирует "Локомотив" начиная с 2016-го года, а до этого возглавлял команду трижды - с 1986-го по 1990-й год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й годы.

73-летний Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Памире", "Анжи", московском "Динамо" и азербайджанской "Габале".