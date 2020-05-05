Луческу удивил именем тренера, против которого было сложнее всего в УПЛ

5 мая, 2020, 11:11

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что самым сложным тренером-соперником в чемпионате Украины для него был Юрий Семин, возглавлявший "Динамо"

Об этом сообщает Sport24 .

По словам Луческу, по работе в чемпионате Украины сложнее всего ему было противостоять россиянину Юрию Семину, который тренировал киевское "Динамо".

"За 12 лет работы в Украине именно Семин был для меня самым сложным соперником, когда тренировал "Динамо". Отношусь к нему с большим уважением", - сказал Луческу.

74-летний Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 до 2016 года.

72-летний Юрий Семин тренировал "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

Напомним, 21 апреля Мирча Луческу заявил, что в 2013 году пытался пригласить в донецкий клуб знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

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