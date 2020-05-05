Луческу удивил именем тренера, против которого было сложнее всего в УПЛ
Об этом сообщает Sport24 .
По словам Луческу, по работе в чемпионате Украины сложнее всего ему было противостоять россиянину Юрию Семину, который тренировал киевское "Динамо".
"За 12 лет работы в Украине именно Семин был для меня самым сложным соперником, когда тренировал "Динамо". Отношусь к нему с большим уважением", - сказал Луческу.
74-летний Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 до 2016 года.
72-летний Юрий Семин тренировал "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".
- Напомним, 21 апреля Мирча Луческу заявил, что в 2013 году пытался пригласить в донецкий клуб знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.
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