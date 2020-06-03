Арахамия сказал, кто может стать депутатом в случае назначения Ткаченко министром культуры

3 июня, 2020, 16:42

Вместо Александра Ткаченко, которого предлагают назначить на должность министра культуры, народным депутатом от "Слуги народа", может стать юрист Денис Маслов

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УП.

На вопрос, кто станет народным депутатом вместо Александра Ткаченко, Арахамия ответил: "Господин Маслов, опытный юрист... Я думаю, что это будет достойная замена".

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Согласно данным ЦИК, Денис Маслов на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 138.

Он родился 1 августа 1983 года, работает в должности директора ООО "АВИН ТРЕЙД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Днипре.

3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции.