Арахамия сказал, кто может стать депутатом в случае назначения Ткаченко министром культуры
Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УП.
На вопрос, кто станет народным депутатом вместо Александра Ткаченко, Арахамия ответил: "Господин Маслов, опытный юрист... Я думаю, что это будет достойная замена".
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Согласно данным ЦИК, Денис Маслов на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 138.
Он родился 1 августа 1983 года, работает в должности директора ООО "АВИН ТРЕЙД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Днипре.
3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции.